Il mondo della musica si trova a dover affrontare la scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all'età di 91 anni. Numerosi cantanti e artisti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita del cantautore. La notizia della sua morte è stata riportata da diverse fonti, sottolineando l'importanza della sua figura nel panorama musicale italiano.

Si è spento a 91 anni Gino Paoli, uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. In queste ore sono tantissimi i cantanti italiani che stanno esprimendo il proprio cordoglio nei confronti di colui che reputano un maestro. Un personaggio che ha fatto da guida a tutti coloro che desideravano interfacciarsi a questo mondo e che hanno fatto i primi passi nella musica proprio seguendo le sue grandi orme. Gianni Morandiha ricordato cosìGino Paoli: “Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre.Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio”. Francesco Gabbanipiange un maestro:“Se ne va un pezzo della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, il mondo della musica piange il maestro

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