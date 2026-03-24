Gino Paoli è deceduto a 91 anni, lasciando un ricco patrimonio musicale e un passato sentimentale che ha coinvolto anche due celebrità del cinema e della musica. La sua relazione con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni ha attirato l’attenzione pubblica e generato discussioni nel mondo dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

Gino Paoli è morto oggi a 91 anni, lasciando dietro di sé non solo un’eredità musicale straordinaria, ma anche una delle storie sentimentali più complesse e affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Una vita in cui l’amore si è intrecciato con la passione, lo scandalo e una capacità unica di trasformare ogni relazione in un legame duraturo. “Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?”. Queste parole, dichiarate dal cantautore genovese in un’intervista a Vanity Fair per i suoi 80 anni, riassumono la sua filosofia amorosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gino Paoli e quel triangolo con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni che scandalizzò l’Italia

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