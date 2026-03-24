Oggi si è spento a 91 anni Gino Paoli, figura centrale del cantautorato italiano noto per le sue canzoni e per il suo ruolo nella musica nazionale. La sua carriera si è intrecciata con quella di Ornella Vanoni, con cui ha condiviso un legame artistico duraturo. Tra le sue opere più celebri, una canzone mai incisa rimane nel ricordo di molti appassionati.

Si è spento oggi, all’età di novantuno anni, Gino Paoli, una delle voci e delle penne più importanti e amate del nostro cantautorato. L’autore de Il cielo in una stanza, La gatta e molti altri brani simbolo della canzone italiana è morto a quattro mesi di distanza da Ornella Vanoni, sua ex partner nella vita e nella musica. I due, che avevano vissuto una tormentata storia d’amore, avevano conservato un legame profondo e duraturo, un fil rouge che aveva resistito al tempo e alle burrasche. Gino Paoli e Ornella Vanoni: l’incontro, l’amore, l’amicizia. Gino Paoli e Ornella Vanoni L’incontro tra i due, negli anni Sessanta, aveva cambiato profondamente le loro storie personali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gino Paoli e Ornella Vanoni, il filo rosso di un legame senza tempo e quella canzone mai incisa

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