Gino Paoli, morto oggi 24 marzo a 91 anni, aveva tentato il suicidio l'11 luglio 1963, sparandosi al cuore a causa di crisi personali e sentimentali. “Provo con i barbiturici, il Nembutal, annaffiati con il calvados, ma non mi fanno niente - ha raccontato nel 2023 –. Penso di gettarmi di sotto; ma non voglio dare a mia madre il dolore di vedere un figlio straziato. Mi ricordo di avere due pistole. Faccio le prove sparando con la Derringer calibro 5 dentro un libro bello spesso, e vedo che il proiettile entra in profondità. Così mi corico sul letto, e mi sparo. Non alla testa, sempre per non dare quel dolore a mia madre. Al cuore. Il proiettile si fermò nel pericardio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gino Paoli e la pallottola nel cuore: “Ma non mi sono certo tirato indietro con donne, whisky e sigarette”

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