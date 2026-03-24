Gino Paoli ha scritto una delle sue canzoni più note ispirandosi a Milano, città che ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera e nella sua vita privata. In questa città ha incontrato due donne importanti, Mina e Ornella Vanoni. La canzone, pubblicata nel 1963, parla di un sentimento di innamoramento vissuto tra le strade di Milano, dove l’autore ha trovato successi e relazioni significative.

Milano, 24 marzo 2026 – “ Sapessi com’è strano sentirsi innamorati a Milano”. La canzone più famosa di Memo Remigi è forse quella che meglio si addice a Gino Paoli e al suo rapporto, da genovese nato a Monfalcone con sangue della Venezia Giulia – quindi col mare nelle vene – con la metropoli lombarda. Che inizia già sul finire degli anni Cinquanta quando a poco più di vent’anni viene convocato dalla casa discografica Ricordi. Gino non ha neanche trent’anni, ma la passione per la musica e i suoi legami già saldi con la “scuola genovese”, formata da nomi del calibro di Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi e Luigi Tenco, non ci mettono molto a varcare i confini liguri e a raggiungere la nebbiosa capitale industriale, che sembra avere tutto in quegli anni tranne che quel romanticismo capace d’ispirare la canzone d’autore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gino Paoli e la Milano portafortuna. Qui, “dove non crescono i fiori”, trovò successo e due donne della sua vita: Mina e Ornella Vanoni

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