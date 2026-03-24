Dopo la morte del cantautore, sui social sono emerse discussioni riguardo a dettagli della sua vita personale. Tra le varie notizie, è diventata virale una frase in cui si fa riferimento a un “quinto figlio” di Paoli, menzionato come “un certo Francesco” e definito un “mistero”. La dichiarazione ha suscitato curiosità e commenti tra gli utenti, mentre il suo nome è stato associato a questa aneddotica.

Dopo la morte di Gino Paoli, il racconto della sua vita è tornato a circolare con quella velocità tipica dei momenti in cui memoria e nostalgia si intrecciano. Tra ricordi autentici e dettagli imprecisi, ce n’è uno che più di altri ha iniziato a rimbalzare: quello dei presunti cinque figli. Una narrazione affascinante, forse, ma non corretta. Perché la realtà è ben diversa. Gino Paoli non aveva cinque figli. Ovunque si legge dei cinque figli di Gino Paoli. Giovanni, il primogenito morto nel 2025, la più nota Amanda Sandrelli, Nicolò e Tommaso e poi un certo Francesco, nato a quanto pare nel 2000. Ma così non è. Come i fan del cantautore sanno bene, Gino Paoli aveva solo quattro figli e il diretto interessato lo aveva ribadito in un’intervista del 2024 rilasciata a La Repubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gino Paoli e la gaffe virale sul quinto figlio: “Un certo Francesco, mistero”

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com