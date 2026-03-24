Gino Paoli e il proiettile vicino al cuore | come è sopravvissuto per oltre 60 anni la spiegazione medica

Dal 1963, Gino Paoli ha convissuto con un proiettile nel pericardio, la membrana che circonda il cuore. Si tratta di un caso molto raro, che trova spiegazioni nelle analisi mediche e negli studi scientifici pubblicati. La presenza del proiettile nel suo organismo non ha impedito, nel corso degli anni, il normale funzionamento del cuore.

Gino Paoli ha vissuto dal 1963 con un proiettile nel pericardio, la membrana che avvolge il cuore. Il suo resta un caso eccezionalmente raro, ma trova spiegazioni precise in medicina e nella letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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