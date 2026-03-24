Gino Paoli dall’aneddoto di Mogol al ricordo di Fazio | Le sue canzoni sono quadri
Gino Paoli, noto cantante e compositore italiano, è deceduto oggi all'età di 91 anni. Recentemente, aveva raccontato un aneddoto su Mogol, e il conduttore televisivo aveva ricordato le sue canzoni come quadri. La sua carriera ha attraversato molti decenni, lasciando un'impronta significativa nel panorama musicale italiano. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai media questa mattina.
(Adnkronos) – Gino Paoli, tra i più importanti esponenti della musica leggera italiana, è morto oggi all'età di 91 anni. Dai colleghi artisti, come Mogol, al mondo della politica, in tanti stanno ricordando con dichiarazioni e messaggi sui social il cantautore. "Mi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino PaoliIl mondo della cultura e dello spettacolo in lutto per la scomparsa del grande cantautore genovese.
Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Mogol: “Era un caro amico, negli ultimi tempi era un po’ depresso”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gino Paoli
Gino Paoli, dall'aneddoto di Mogol al ricordo di Fazio: Le sue canzoni sono quadriMi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un aut ... adnkronos.com
Gino Paoli morto a 91 anni, le mogli, l'amore con Ornella Vanoni, la pallottola nel petto, la morte del figlio GiovanniAddio a Gino Paoli, il cantautore della Scuola Genovese si è spento oggi, martedì 24 marzo, all'età di 91 anni. La notizia, confermata dalla ... leggo.it