Gino Paoli dall’aneddoto di Mogol al ricordo di Fazio | Le sue canzoni sono quadri

Gino Paoli, noto cantante e compositore italiano, è deceduto oggi all'età di 91 anni. Recentemente, aveva raccontato un aneddoto su Mogol, e il conduttore televisivo aveva ricordato le sue canzoni come quadri. La sua carriera ha attraversato molti decenni, lasciando un'impronta significativa nel panorama musicale italiano. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai media questa mattina.