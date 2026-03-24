Gino Paoli è stato uno dei principali rappresentanti della scuola genovese e ha rivoluzionato la musica italiana con le sue composizioni. Tra le sue canzoni più note figura «Il cielo in una stanza», che ha ottenuto grande successo e viene ancora ricordata come un classico. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, lasciando un segno importante nel panorama musicale nazionale.

C’era una volta una gatta. Ora non più. La scomparsa di Gino Paoli spegne una delle voci più riconoscibili e influenti della canzone d’autore italiana. Con lui se ne va non solo un interprete, ma un pezzo di storia culturale del Paese, capace di attraversare decenni mantenendo una coerenza espressiva rara, mai piegata alle mode. Gino Paoli nasce a Monfalcone nel 1934, ma cresce a Genova, città che diventerà il cuore pulsante della sua formazione. È proprio nel capoluogo ligure che prende forma quel laboratorio creativo destinato a cambiare la musica italiana, la cosiddetta «scuola genovese». Accanto a lui si muovono figure come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Umberto Bindi, amici, complici e in qualche modo specchi di una medesima ispirazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gino Paoli cambiò la musica italiana usando il pennello

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