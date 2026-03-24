Gino Paoli | addio al maestro della canzone d’autore italiana Vita polemiche e notizie sul cantautore

La morte di Gino Paoli ha scosso il mondo della musica italiana. Il cantautore, autore di brani immortali come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, è scomparso nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni nella sua casa di Genova. La famiglia ha annunciato la notizia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Rock & Roll Hall of Fame i nominati. Richard Gere papà per la terza volta. Addio al compositore Ennio Morricone. Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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