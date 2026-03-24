gino paoli addio al grande cantautore

Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni. Nel corso della sua carriera ha scritto molte canzoni che sono diventate celebri, tra cui

Si è spento a 91 anni il musicista Gino Paoli, autore di brani di grande successo come: Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale. A distanza di poco tempo daOrnella Vanoni, sua musa ispiratrice, si è spentoGino Paoli, all’età di 91 anni. Il cantautore e paroliere ha scritto alcune delle canzoni più belle italiane, regalando non solo successi ma delle vere e proprie poesie senza tempo. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo:Il cielo in una stanza, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore. Gino Paolinacque in Venezia Giulia, figlio di un ingegnere navale e di una casalinga. Da ragazzino non dimostrò mai una spiccata predisposizione per lo studio e così lasciò la scuola e anziché finire il liceo andò a lavorare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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