Ginnastica ritmica La Girasole sugli scudi | Pass per la fase nazionale per la Rossi

Week-end ricco di emozioni per la Ritmica Girasole. A Terranuova Bracciolini, al campionato individuale interregionale " Gold " Allieve (Zona Tecnica 3), con circa 200 ginnaste provenienti da Toscana, Lazio e Sardegna, la società lucchese si è presentata con ben cinque "Allieve". Da incorniciare l’esordio nelle "Allieve 1" di Giulia Rossi: otto anni appena compiuti, ha conquistato 15.700 punti al corpo libero e 16.850 alla fune per un totale di 32,550 e uno splendido terzo posto assoluto e la qualificazione diretta ai prossimi campionati nazionali. Nelle "Allieve 3" (11 anni) Mya Castiglione e Margherita De Iturbe si sono classificate al diciottesimo ed al venticinquesimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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