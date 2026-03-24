Ginnastica Fgi sigla accordo quadriennale con Tao Technologies per dispositivi nanotecnologici Taopatch

La Federazione Ginnastica d'Italia ha firmato un accordo di quattro anni con Tao Technologies, azienda specializzata in dispositivi nanotecnologici. L'intesa riguarda l'introduzione di dispositivi chiamati Taopatch, progettati per il settore della ginnastica. La collaborazione avviene a partire da marzo e coinvolge l'utilizzo di queste tecnologie nei programmi sportivi. La firma dell'accordo è stata annunciata nella giornata del 24 marzo.

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - La Federazione Ginnastica d'Italia (Fgi) ha siglato un accordo quadriennale con Tao Technologies, azienda veneta attiva nel settore dei dispositivi medici indossabili basati su nanotecnologie, per l'utilizzo dei dispositivi Taopatch a supporto della salute e della performance delle atlete della Squadra Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile (Gaf). La partnership, valida fino al 2029, conferisce a Tao Technologies lo status di "Sponsor di maglia della Squadra Nazionale Gaf" e "Fornitore Ufficiale", con esclusività nel settore dei dispositivi medici indossabili. I Taopatch® sono apparati nanotecnologici di dimensioni ridotte – grandi quanto una monetina – che emettono luce terapeutica a specifiche lunghezze d'onda per il trattamento di problematiche fisiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ginnastica, Fgi sigla accordo quadriennale con Tao Technologies per dispositivi nanotecnologici Taopatch Articoli correlati Ginnastica, presentata a Roma la nuova divisa ufficiale FGIAlla Lanterna – Palazzo Fuksas svelata la collezione 2026 della Nazionale Italiana di Ginnastica. Ginnastica ritmica - Campionato "Fgi». Pacini trionfa alla prima prova regionaleAlla palestra comunale di Santa Maria a Monte si è svolta la prima prova del campionato regionale "Silver LD" della Federazione Ginnastica d’Italia.