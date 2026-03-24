Giardini scolastici e spazi naturali come luoghi centrali per l' educazione | anche a Ferrara la giornata della scuola outdoor

Domani a Ferrara si svolge la Giornata regionale dedicata all'educazione outdoor per bambini da zero a sei anni. L'iniziativa coinvolge scuole e servizi educativi che apriranno i loro giardini scolastici e spazi naturali, invitando famiglie e bambini a partecipare a attività all'aperto. La giornata mira a promuovere l'uso degli ambienti esterni come ambienti di apprendimento.

Le linee guida regionali, approvate il mese scorso e sviluppate con l'Università di Bologna, promuovono esperienze nei giardini scolastici e negli spazi naturali dedicati a bambini e famiglie Le linee guida regionali, approvate il mese scorso e sviluppate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, promuovono esperienze nei giardini scolastici e negli spazi naturali dedicati a bambini e famiglie. Educare all'aperto risponde ai bisogni evolutivi dei più piccoli, offrendo esperienze dirette di biodiversità e sostenendo lo sviluppo della sensibilità ecologica, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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@Con piacere vi informiamo che in occasione dell'emanazione delle " " per la promozione dell'educazione all'aperto dalla nascita ai sei anni, nei giardini educativi e scolastici e nelle aree dedicate a bambini e famiglie, in città - facebook.com facebook