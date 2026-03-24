Giardini di Mirò | Quasi Casa

Un ritrovamento inaspettato per tornare dove tutto è nato e proprio lì chiudere al meglio un’avventura in musica lunga più di vent’anni. Perché nulla, in fondo, succede mai per caso. Quasi Casa è la registrazione dell’ultimo concerto dei Giardini di Mirò, nella loro Cavriago, e sarà disponibile in pre-order da oggi 19 marzo – a tre anni esatti dal live – nel formato doppio vinile in edizione limitata al link: https:www.2ndrec.comproductsgiardini-di-miro-quasi-casa. Il disco sarà disponibile solo in vinile e in download, non sulle piattaforme di streaming, ma si potrà ascoltare in anteprima in un listening party in programma martedì 24 marzo alle ore 20 al link https:punknotdiet. 🔗 Leggi su Funweek.it

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