Alessandra Ghisleri, politologa e direttrice di Euromedia Research è tra i tanti sondaggisti sorpresi dall’esito del referendum sulla giustizia. A marzo, dava il Sì al 50,5% e il No al 49,5%. A L a Stampa spiega che il risultato «è il frutto di una polarizzazione netta sui due fronti. Pur essendo un tema complesso e delicato, è stato gestito dai due fronti, soprattutto nel rush finale della campagna referendaria, come una chiamata a segnare un confine tra le parti». All’intervistatore che le chiede se sia stato un voto politico più che tecnico, Ghisleri risponde: «Osservando i risultati, direi che l’appartenenza a un fronte politico è stata chiara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ghisleri invita Schlein e compagni a non cantare vittoria: “Quei No al referendum non andranno automaticamente alla sinistra”

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Il sondaggione manda di traverso il Capodanno alla sinistra: l’Italia premia il governo. Per Schlein e compagni numeri spietati e sentenza senza appelloEsiste una distanza siderale, quasi una faglia geologica, tra il racconto catastrofista delle opposizioni e la percezione reale degli italiani.