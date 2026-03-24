Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La scaletta dello show indica che potrebbe essere l’ultima stagione, con segnali che suggeriscono la conclusione definitiva del programma. La trasmissione si svolgerà come di consueto, con i concorrenti che partecipano alle varie prove e alle discussioni in diretta.

Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la Casa si divide. Il “pillole gate” al centro della terza puntata: Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GFVIP: LA SCALETTA CONFERMA CHE È ORA DI ABBASSARE IL SIPARIO. PER SEMPRE

Articoli correlati

Incendio al Sannazaro: giù il sipario. Un'ora di fuoco cancella il teatro che ha fatto la storiaDi primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele.

Leggi anche: L’Anno che Verrà 2026 è in diretta o registrato, a che ora finisce su Rai 1: scaletta cantanti della lista