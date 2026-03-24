GFVIP | LA SCALETTA CONFERMA CHE È ORA DI ABBASSARE IL SIPARIO PER SEMPRE

Martedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio del Grande Fratello, il reality condotto da Ilary Blasi. La scaletta dell’appuntamento sembra indicare che si tratta dell’ultima puntata del programma. La decisione di chiudere il programma è stata confermata dai responsabili della produzione.

Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la Casa si divide. Il “pillole gate” al centro della terza puntata: Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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