GFVIP | LA SCALETTA CONFERMA CHE È ORA DI ABBASSARE IL SIPARIO PER SEMPRE

Martedì 24 marzo, alle ore 21:30, andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio del reality condotto da Ilary Blasi. La trasmissione, noto programma televisivo, presenta una scaletta che indica l'ultimo appuntamento stagionale, con segnali di conclusione definitiva della stagione. La puntata si svolgerà in prima serata e sarà visibile su tutta la rete nazionale.

Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la Casa si divide. Il “pillole gate” al centro della terza puntata: Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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