GF Vip Dario Cassini | Io fuori da qui ho dei figli Antonella Elia è sola lo scontro in diretta

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Dario Cassini e Antonella Elia si sono confrontati in modo acceso. Cassini ha accusato Elia di avergli nascosto delle pillole fondamentali, scatenando una lite tra i due concorrenti. Dopo il confronto, Cassini ha fatto un commento in cui ha ricordato di avere una carriera, amici e figli al di fuori della casa.

Si scontrano in diretta al Grande Fratello Vip Dario Cassini e Antonella Elia. Il primo ha accusato la seconda di avergli nascosto delle pillole importanti e, dopo la lite, si è prodotto in uno scivolone: “Io quando esco da qui ho una carriera, amici e dei figli. Lei è sola”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, frase infelice di Dario Cassini su Antonella Elia: “Fuori è sola”Inizialmente sembrava esserci intesa tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip ma il loro rapporto ha preso velocemente una brutta...

Gf Vip, scatta il bacio tra Antonella Elia e Dario Cassini | VIDEOAntonella Elia e Dario Cassini si sono dati un appassionato bacio all'interno della Casa del Gf Vip: il video è già virale E bacio fu.

Aggiornamenti e notizie su Dario Cassini

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Scherzi e lamentele: lo sfogo di Dario Cassini Video; Chi è Dario Cassini del GF Vip 2026: biografia; GF Vip, Dario Cassini ci ricasca. L’insulto omofobo e la reazione (furiosa) del web: Squalifica doverosa; Caos al Grande Fratello Vip: Dario Cassini sotto accusa, rischia la squalifica!.

GF Vip, Dario Cassini nella bufera: frasi offensive e polemiche, il pubblico chiede la squalifica – VIDEODario Cassini finisce ancora al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip per alcune frasi rivolte ad Antonella Elia e Renato Biancardi: il pubblico chiede provvedimenti. gay.it

Pillole-gate al GF Vip: perché Antonella Elia e Dario Cassini hanno litigato? | Medicine nascoste e accuseI motivi della dura discussione tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip 2026 dove scoppia il medicina-gate. ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, Dario Cassini choc su Antonella Elia: inquilini e pubblico raggelati dopo quelle cose - facebook.com facebook

GF Vip: Dario Cassini di nuovo nella bufera per frasi rivolte ad Antonella Elia e Renato Biancardi, il pubblico chiede la squalifica. x.com