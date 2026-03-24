Nel giro di pochi giorni, nella casa del Grande Fratello VIP, è bastato davvero poco per trasformare un rapporto apparentemente complice in uno dei primi veri fronti di tensione della stagione. Tra frecciatine, accuse e parole decisamente sopra le righe, Antonella Elia e Dario Cassini sono passati dall’intesa allo scontro aperto, regalando al pubblico uno dei momenti più discussi di questa edizione. GF VIP, Antonella Elia e Dario Cassini: è scontro. Fino a pochi giorni fa sembravano affiatati, complici anche di uno sketch che li aveva portati a un bacio “per gioco”. Ma dietro quella leggerezza si nascondevano tensioni mai del tutto risolte, esplose improvvisamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, avete visto cos’è successo tra Antonella Elia e Dario Cassini? È panico «Ti apro in due»

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