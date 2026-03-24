Cinque arresti e due milioni e mezzo di euro sequestrati. E’ il bilancio della maxi operazione della Dia, della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane di Genova, coordinata dalla Procura Europea Eppo di Torino, nei confronti di un’associazione transnazionale attiva nel contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. L’intervento è stato supportato anche dal servizio cooperazione internazionale di Polizia, Europol e dalla rete operativa antimafia internazionale @On. L’operazione, denominata Borotalco, nasce dall’analisi delle movimentazioni dei container in arrivo nel porto di Genova effettuato dalla Direzione Investigativa Antimafia e sviluppatasi per oltre un anno in collaborazione tra Dia, Gdf e Adm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, contrabbando di sigarette dall’estero, maxi operazione della procura europea con cinque arresti e 2,5 milioni sequestrati

Articoli correlati

Maxi operazione contro il contrabbando: scoperta fabbrica da 17 tonnellate di sigaretteABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellata una rete illegale ad alta produzione Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta e...

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Vigonza, danno stimato di 80 milioni di euro per l'erarioÈ di tre soggetti deferiti e di un sequestro milionario il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione...

Una raccolta di contenuti su Genova contrabbando di sigarette...

Temi più discussi: Sgominata una rete logistica del contrabbando di sigarette; Sigarette di contrabbando, operazione Borotalco con arresti e sequestri per 2,5 milioni; Contrabbando di sigarette da Palermo a Verona: smantellata industria clandestina di Marlboro e Winston; Genova: maxi operazione contro contrabbando di tabacchi, sequestri per 2,5 milioni.

Sequestrate 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, cinque arrestiSono 32 le tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati nel porto di Genova e altri scali europei per un omesso pagamento dei diritti di confine di oltre 8 milioni. L'operazione, denominata 'Bor ... msn.com

Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestrate 32 tonnellate di tabaccoSi chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di ... gazzettadelsud.it

Grande emozione al Teatro Stabile di Genova ieri sera con #DiarioDiUnTrapezista. Il pubblico ci ha accolto con un lunghissimo applauso, si è emozionato e divertito. Ho ricevuto anche una sorpresa: la visita di Sergio Cofferati, uomo e politico di altri tempi. - facebook.com facebook

Contrabbando di sigarette, maxi operazione a Genova: sequestri e arresti x.com