Genoa-Juventus Women 0-0 | bianconere in difficoltà contro l’ultima in classifica

Sabato 21 marzo si è disputata la 17ª giornata di Serie A Women con la partita tra Genoa e Juventus Women. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0. La Juventus, che occupa una posizione di vertice in classifica, ha incontrato difficoltà contro l'ultima in classifica, senza riuscire a segnare.

Sabato 21 marzo è andata in scena la 17ª giornata di Serie A Women: Genoa-Juventus sembrava una sfida alla portata delle bianconere, ma si è rivelata più complicata del previsto. La trasferta si è trasformata in una gara bloccata, con poche vere occasioni da gol e senza colpi di scena: finisce 0-0. La partita. La sfida tra Genoa e Juventus Women si chiude sullo 0-0, al termine di una gara bloccata e povera di occasioni. Le bianconere provano a fare la partita, soprattutto nella ripresa, ma faticano a rendersi davvero pericolose. L’occasione più nitida arriva al 25’, quando Vangsgaard impegna Forcinella, decisiva con una grande parata. Dall’altra parte, il Genoa si difende con ordine e prova a colpire in ripartenza, sfiorando il vantaggio con Hilaj e Georgsdottir. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Genoa-Juventus Women 0-0: bianconere in difficoltà contro l’ultima in classifica Articoli correlati Genoa Juventus Women 0-0: le bianconere non escono dalla crisidi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Juventus Women Primavera, goleada al Livorno: bianconere in finale di Women’s Viareggio CupSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Tutti gli aggiornamenti su Genoa Juventus Women 0 0 bianconere in... Temi più discussi: Serie A Women | Genoa-Juventus | La partita; Serie A Women | Genoa-Juventus | Il tabellino; Serie A Women | Genoa 0-0 Juventus, un punto per le rossoblù. Rusek salva il risultato; Juve Women, così non va: 0-0 contro il Genoa ultimo. Canzi spiega: C'è un po' d'ansia, ma... Genoa-Juventus Women 0-0, finale: un punto per parte a casa delle rossoblù51' – Finisce il match: 0-0 il finale a casa del Genoa. 51' – La Juve chiude in avanti, Beccari manda in out dalla destra. 47' – Tiro ... tuttojuve.com Genoa Women, un pareggio meritato contro la Juventus Women, 0 a 0In campo il Genoa Women per la giornata di Serie A Women Athora contro la Juventus Women con le rossoblu alla ricerca di punti salvezza. In campo mister De La Fuente manda questo undici: Forcinella,.. genoanews1893.it Rachel Cuschieri started for Genoa Women as they held Italian champions Juventus to a 0–0 draw in the Serie A Femminile. A strong team performance against top opposition, with the Maltese international playing her part. @ge - facebook.com facebook Le pagelle di Genoa Juventus Women Ancora tantissime insufficienze tra le bianconere I giudizi completi nel primo commento x.com