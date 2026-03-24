Generale Brennan AFRICOM | Italia partner chiave in Africa

Il generale Brennan di AFRICOM ha dichiarato che l’Italia è un partner chiave in Africa. Ha citato esercitazioni congiunte in Libia, attività di lotta al terrorismo e progetti di innovazione militare come ambiti di collaborazione tra i due paesi. L’attenzione si concentra sul ruolo di Roma nel contesto africano e sulle iniziative congiunte che coinvolgono le forze militari dei due paesi.

Roma, 24 mar. (askanews) - Stretta collaborazione con l'Italia in Africa, dalle esercitazioni congiunte in Libia alla lotta al terrorismo, passando per l'innovazione militare e il ruolo chiave di Roma nel continente africano. E sul Sahel gli italiani restano partner affidabili. A parlare ad askanews è il generale John Brennan, vice comandante di United States Africa Command (AFRICOM), uno degli 11 comandi combattenti unificati del Department of War statunitense con sede a Stoccarda, in Germania. Il generale aggiunge poi che "la chiave per la stabilità a lungo termine in Libia è l'unificazione", specificando che c'è un "naturale ritorno alla collaborazione con l'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Generale Brennan (AFRICOM): "Italia partner chiave in Africa" Articoli correlati Leggi anche: Perché l’Italia è un partner chiave dello sviluppo indiano. Parla l’ambasciatrice Rao Kuurne-Bruxelles-Kuurne, sprint di Brennan ma l’Italia c’è: Mozzato secondo, Trentin terzoBritannico, 20 anni, Matthew Brennan non aveva mai vinto in Belgio prima di oggi: e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne “rischia” di essere il primo successo... Aggiornamenti e notizie su Generale Brennan Libia: generale Brennan (Africom), la chiave per la stabilità è l'unificazioneLa chiave per la stabilità a lungo termine della Libia è l'unificazione: stiamo collaborando con i nostri alleati e partner, la ... agenzianova.com Usa-Africa: generale Brennan (Africom), aiutare Paesi africani a fronteggiare complessità di quest'epocaL'Africa è crocevia di tutto il mondo, dalle linee di comunicazione ai beni, fino alle risorse energetiche, per questo è ... agenzianova.com