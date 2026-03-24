Gender gap e innovazione i due pallini di Mirja Cartia d’Asero Ecco chi è la nuova Ad di Gedi scelta dai greci

Mirja Cartia d’Asero è la nuova amministratrice delegata di un importante gruppo editoriale, selezionata dai soci greci dell’azienda. Riconosciuta come una manager contemporanea, viene descritta da chi ha collaborato con lei come una figura dinamica e moderna. La sua nomina avviene in un momento in cui si discute di diversità di genere e innovazione nel settore, temi centrali nel suo percorso professionale.

Una manager contemporanea. Così la definisce chi la conosce e ha avuto modo di lavorare al suo fianco. Mirja Cartia d’Asero, nata a Catania nel 1969, sarà la nuova amministratrice delegata di Gedi, appena venduta da John Elkann al gruppo greco Antenna. Sarà quindi l’ex Ad e direttrice generale del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore a guidare Repubblica (e il resto del gruppo) verso il futuro. Un futuro che Theodore Kyriakou, presidente di Antenna Group, ha promesso di garantire. L’obiettivo dichiarato. «Insieme – ha detto Mirja Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group, parlando di Gedi – valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo. 🔗 Leggi su Open.online

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