Dopo 100 anni, la famiglia Agnelli lascia l’editoria. Dopo diversi mesi di trattative, Exor ha raggiunto un accordo col gruppo greco Antenna per la cessione di Gedi Gruppo Editoriale, aprendo una nuova fase per uno dei principali poli editoriali italiani. L’operazione coinvolge sia testate sia brand di primo piano: La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia. Per Antenna Group si tratta di un investimento strategico che punta a rafforzare la loro presenza nel Belpaese e a sviluppare nuove sinergie tra editoria, radio, contenuti digitali e audiovisivi, con l’intento di costruire un hub mediatico nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gedi venduta ai greci di Antenna: Repubblica ha un nuovo azionista

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