Gazzola nuova illuminazione a Monte Bissago Il sindaco | Decoro e sicurezza su tutto il territorio

A Gazzola, nella località Monte Bissago, sono stati installati cinque nuovi punti luce nell’ambito di un progetto di miglioramento dell’illuminazione pubblica. L’intervento fa parte di un piano più ampio finalizzato ad aumentare il decoro e la sicurezza sul territorio comunale. Il sindaco ha commentato il completamento dell’opera, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui costi.

Continua il piano di implementazione dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale di Gazzola. Ad essere interessata dagli ultimi interventi è la località Monte Bissago, dove è stata completata la posa di cinque nuovi punti luce. «Un intervento – commenta il sindaco di Gazzola, Simone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gazzola, nuova illuminazione a Monte Bissago. Il sindaco: «Decoro e sicurezza su tutto il territorio» Articoli correlati Gazzola, riqualificato il verde pubblico: «Più decoro e sicurezza»Il periodo di riposo vegetativo ha permesso di realizzare, e concludere, un ampio piano di potature e sistemazione del verde in tutto il territorio... Sicurezza in centro storico: dall'illuminazione al decoro passando per il drop-in, di cosa si è parlato in PrefetturaNel corso del confronto è emersa la necessità di superare l'approccio basato sulla repressione, a favore di un modello che coinvolga istituzioni,...