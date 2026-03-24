Gennaro Gattuso ha spiegato le ragioni della sua scelta di non disputare la partita allo stadio di San Siro. Ha affermato che i tifosi delle due squadre presenti nell’impianto potrebbero fischiare al primo errore, motivo per cui ha preferito un’altra sede. La decisione è legata alla volontà di evitare reazioni negative da parte del pubblico durante l’incontro.

Giovedì 26 marzo, l'Italia si giocherà l'accesso ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Per strappare un biglietto last-minute per l'America, gli azzurri dovranno superare i britannici e successivamente vincere la finale contro una tra Galles e Bosnia. Un'impresa sulla carta abbordabile per la squadra di Gattuso, ma carica di pressioni per una Coppa del Mondo che manca da dodici anni. Il CT ha scelto la 'New Balance Arena' di Bergamo come stadio per la semifinale. Ma perché non ha puntato su un impianto più grande come San Siro? Gattuso ha risposto a questa domanda durante la conferenza stampa in vista degli spareggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gattuso: “Perché non ho scelto San Siro? I tifosi di Milan e Inter al primo passaggio sbagliato ti fischiano”

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