Gasolio i prezzi tornano a salire | ecco dove aumentano di più

I prezzi dei carburanti tornano ad aumentare. Dopo la breve tregua con il taglio delle accise di mercoledì scorso, visibile nelle stazioni di servizio soltanto da venerdì, i listini sono cresciuti durante il weekend. Con rincari più marcati per il gasolio, confermando il trend delle ultime settimane. Il prezzo medio del diesel, ieri, è stato di 1,985 euro al litro in Italia, superando il dato di venerdì 20 marzo (+0,004 euro al litro). Un rimbalzo, in pratica, dopo la caduta arrivata grazie al decreto legge approvato in Consiglio dei ministri il 18 marzo. Secondo le rilevazioni del ministero delle Imprese, la risalita più marcata si è vista nelle Marche (+0,034 euro al litro), dove comunque il prezzo medio rimane il più basso d’Italia (1,969 euro al litro). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Quarta Repubblica. . "Questo è il voto di chi deve pagare il gasolio una cifra enorme, il malessere di questi mesi, è un voto politico che è stato politicizzato." #Palombelli #quartarepubblica facebook

#GdiF #Rieti Sequestrati 520 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo indebitamente acquistato. Denunciato l’utilizzatore. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com