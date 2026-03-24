Garlasco al setaccio gli sms nel telefono della madre di Sempio

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, ma questa volta con la sensazione sempre più concreta che si stia arrivando a un punto di svolta. Dopo anni di processi, verità parziali e piste mai del tutto chiarite, le nuove indagini della procura di Pavia sembrano aver imboccato una direzione precisa, riaprendo interrogativi che si credevano ormai chiusi. >> Grande Fratello Vip, Dario Cassini choc su Antonella Elia: inquilini e pubblico raggelati dopo quelle cose Negli ultimi mesi, infatti, si è registrata un’accelerazione significativa nelle attività investigative. Nuove perizie, nuovi elementi e soprattutto una rilettura complessiva di quanto accaduto nella villetta di via Pascoli stanno contribuendo a delineare uno scenario diverso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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