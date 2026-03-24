In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha invitato i politici cattolici a essere alternativi rispetto al mainstream, sottolineando l'importanza di un dialogo efficace. La richiesta è rivolta a coloro che desiderano ottenere un riconoscimento pubblico, evidenziando l'importanza di un confronto costruttivo tra le diverse anime politiche. La questione riguarda la modalità con cui si può affermare la propria presenza nel panorama pubblico.

Firenze, 24 marzo 2026 - In tanti modi si cerca un riconoscimento pubblico. Ma qual è una strada alternativa a quella corrente? Nel servizio agli uomini e alle donne che a ciascuno sono affidati, specialmente le persone più povere e oppresse, c'è una risposta autorevole anche se non gridata al "mainstream" del presente, sul quale è intervenuto nella sua omelia l'arcivescovo Gherardo Gambelli, nella Messa in preparazione alla Pasqua con i cattolici impegnati in ambito sociale e politico nella chiesa di San Salvatore in arcivescovado. Nel nostro tempo si è “convinti” che "la violenza e l’inganno siano l’unica realtà. I realisti, ecco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gambelli ai politici cattolici: "Alternativi al mainstream. Sì all'efficacia del dialogo"

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