Galles-Bosnia Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 26 marzo alle 20:45 si gioca la sfida tra Galles e Bosnia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Europa. Le due squadre si affrontano per conquistare uno degli ultimi posti disponibili per il torneo, con l’obiettivo di arrivare alla finale di conferma contro la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. La partita rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le nazionali nel percorso di qualificazione.

In Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. I Dreigiau avranno il vantaggio di giocare entrambe le gare in casa in quanto testa di serie e vincitori della propria Nations League. Per queste 2 gare che possono valere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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