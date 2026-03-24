Furto al supermercato ladri in fuga con 23 tranci di parmigiano Agli agenti | Era in sconto lo volevamo rivendere al Sud

Gli accertamenti hanno quindi permesso di risalire a un supermercato cittadino, dove la merce era stata rubata alcune ore prima FABRIANO - Oltre tranci di parmigiano rubati, nascosti in un furgone e pronti per essere rivenduti. E' quanto scoperto dalla Polizia durante un controllo sul territorio a Fabriano. Due uomini, di 55 e 35 anni, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il loro mezzo, già segnalato a livello nazionale per reati contro il patrimonio, è stato intercettato nel quartiere Borgo e fermato poco dopo in Cortina San Venanzo. Nel furgone gli agenti hanno trovato un contenitore refrigerato con 23 tranci di parmigiano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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