Furti nei centri commerciali e zaini di studenti pieni di armi

Servizio straordinario dei carabinieri nell’hinterland udinese: quattro giovani denunciati. Sequestrati coltelli da 30 centimetri e un martello, recuperati capi firmati e profumi rubati Raffica di denunce nel fine settimana appena trascorso. I carabinieri della Compagnia di Udine, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno intercettato diversi episodi di microcriminalità nei poli commerciali della città e dell'hinterland. Sotto sequestro anche armi bianche. Il piano di contrasto ai reati predatori, coordinato dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, ha visto l’impiego di numerose pattuglie concentrate nelle aree a maggiore densità commerciale e nei punti di ritrovo giovanile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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