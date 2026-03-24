Un servizio più sicuro. Per gli utenti e soprattutto per sé stessi. Con questo obiettivo la scorsa settimana quasi 100 farmacisti hanno gremito in orario serale la Sala della Musica di via Boccaleone per aderire all’iniziativa " Sicurezza in Farmacia: la tua guida essenziale. Proteggere te stesso e l’ambiente di lavoro: conoscenze legali e comportamenti efficaci", promossa da Afm - Farmacie Comunali in sinergia con l’Amministrazione comunale e con il Comando dei Carabinieri di Corso Giovecca. Tanto l’interesse e l’attenzione per la lezione - tenuta dal Maggiore Alberto Giletti, comandante di compagnia dell’Arma di Ferrara - orientata a consegnare ai partecipanti le strategie pratiche su come gestire i comportamenti critici all’interno delle farmacie, specialmente in ambito di furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti e rapine nelle farmacie. Ecco come ci si deve comportare

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