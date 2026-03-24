Mattia Furlani torna dai Mondiali indoor di Torun con una medaglia d’argento che conferma il suo status tra i migliori saltatori al mondo, ma anche con il racconto di una notte complicata, segnata da un malessere fisico che ha rischiato di compromettere la gara. L’azzurro, secondo con 8.39 alle spalle del portoghese Gerson Baldé (8.46), ha descritto senza filtri le ore precedenti alla finale: “Sono molto fiero di quella che è stata una fantastica giornata”, ha spiegato, sottolineando però come “ci ho creduto anche un po’ poco, perché stanotte è stato un lago di vomito ”. Un’immagine forte, che restituisce la misura delle difficoltà affrontate prima di scendere in pedana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furlani vince l’argento, ma il racconto è incredibile: “Un lago di vomito”

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