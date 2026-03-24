Durante i funerali dello storico politico democristiano, deceduto all’età di 87 anni, era presente anche Massimo D’Alema. Nel suo intervento, ha descritto Cirino Pomicino come lucido e brillante, affermando che avrebbe reagito con soddisfazione alla vittoria del Movimento No. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione.

Anche Massimo D’Alema ai funerali dello storico politico democristiano Paolo Cirino Pomicino scomparso a 87 anni per problemi di salute. “Pochi giorni fa all’Istituto Sturzo abbiamo presentato assieme il carteggio fra Andreotti e Cossiga. Infatti addolora vedere come le cose sono precipitate. Lo ricordo lucido, brillante e spiritoso. E volle concludere con una cosa che non c’entrava nulla e cioè con un appello a votare No. Mi spiace che non ha potuto vedere come poi è andata a finire. Sarebbe stato contento “, ha detto l’ex presidente del Consiglio fuori dalla Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli a Roma. A dargli l’ultimo saluto nella chiesa romana tanti esponenti di area “ex DC” e non solo come Pier Ferdinando Casini, Maurizio Gasparri, Clemente Mastella, Bruno Tabacci e Gianfranco Rotondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Cirino Pomicino, D’Alema: “Lucido e brillante. Su vittoria No sarebbe stato contento”

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