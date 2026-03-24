Funerali Cirino Pomicino a Roma l’ultimo saluto all’ex ministro Dc Sottotitolo

A Roma si sono svolti i funerali di Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e figura di rilievo della Democrazia Cristiana, deceduto il 21 marzo all’età di 86 anni. La cerimonia si è tenuta nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa prima di essere sepolta.

A Roma, nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, i funerali di Paolo Cirino Pomicino, ex ministro ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, scomparso il 21 marzo all’età di 86 anni. Ad accogliere il feretro in legno chiaro, all’ingresso della Chiesa, diversi esponenti politici legati alla storia della Dc e non solo. Tra questi il democristiano Clemente Mastella ma anche l’ex premier Massimo D’Alema. A celebrare le esequie il cardinale e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. Funerali Cirino Pomicino, D’Alema: “Lucido e brillante. Su vittoria No sarebbe stato contento” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Cirino Pomicino, a Roma l’ultimo saluto all’ex ministro Dc Sottotitolo Articoli correlati Paolo Cirino Pomicino: addio all’ex ministro DcSi è spento a 86 anni l'ex ministro democristiano del periodo andreottiano, Paolo Cirino Pomicino. A 87 anni è morto l'ex ministro Dc Paolo Cirino PomicinoDeputato dal '76 al '94, ministro e leader della corrente andreottiana della Democrazia cristiana, Pomicino era nato a Napoli nel settembre del 1939... Approfondimenti e contenuti su Funerali Cirino Pomicino Temi più discussi: Paolo Cirino Pomicino, camera ardente a Montecitorio: martedì i funerali a Roma; Paolo Cirino Pomicino, la camera ardente a Montecitorio. L'omaggio di D'Alema e Casini, Fini e Serena Andreotti. I funerali martedì 24 alle 13.30; È morto a 86 anni l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino; Martedì 24 marzo a Roma i funerali di Cirino Pomicino. Addio a Paolo Cirino Pomicino, ai funerali c'è tutta la ex Dc. L'omelia: Un uomo che sapeva mediareIn prima fila, partecipano ai funerali il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e l'ex presidente della Camera e senatore del centrosinistr ... msn.com Da Fontana a D'Alema, l'omaggio bipartisan ai funerali di Cirino PomicinoCasini, Rotondi, Mastella, Cesa e altri per l'ultimo saluto a RomaRoma, 24 mar. (askanews) - Folla di politici ai funerali dell'ex storico ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino, ... ilmattino.it ‘CIRINO POMICINO ERA UN UOMO CAPACE DI MEDIAZIONE’ – A ROMA I FUNERALI DELL’EX MINISTRO, IL RICORDO x.com Oggi a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, domani i funerali sempre a Roma - facebook.com facebook