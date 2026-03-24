L’INTERVISTA. Aurora Minetti, dalla ricerca accademica all’impresa di famiglia con un occhio sempre rivolto al sociale: dall’Associazione Cure Palliative al progetto del pane «QuiVicino». Aurora Minetti si racconta in una video intervista che intreccia vita personale, impegno professionale e responsabilità sociale, restituendo il ritratto di una donna capace di tenere insieme, come una «funambola», famiglia, lavoro e comunità. Mamma di tre figli, imprenditrice e da sempre attenta al valore del territorio, Minetti porta con sé un percorso che affonda le radici nel mondo accademico: una formazione in ambito sociologico, tecnico e psicologico, fino al dottorato di ricerca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Funambola tra impresa, famiglia e comunità. Libera? Allo stadio a tifare Atalanta»

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