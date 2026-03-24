fugge dopo un incidente rintracciato e denunciato

Evasione dai domiciliari, violazione del foglio di via, lesioni dolorose aggravate, ubriachi alla guida, fuga dopo un incidente stradale, soggiorno illegale e droga. Sono i reati commessi da persone controllate dai carabinieri della Compagnia di Cesena e delle varie stazioni del circondario con il Nucleo Operativo e Radiomobile durante l’ultimo fine settimana nella zona della stazione ferroviaria e lungo le strade più frequentate e teatro da anni di eventi malavitosi. Otto i denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì. Una pregiudicata, donna nordafricana evasa dai domiciliari, è stata rintracciata con il ripristino della misura; un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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INCIDENTE CON FUGA | #IGAC 45

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