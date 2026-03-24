Il mese di marzo si è concluso con la vittoria di Fubal, grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La classifica mensile si è chiusa con questa vittoria, prima della pausa per le partite delle nazionali. A seguire, si riprenderà con il campionato di aprile, che si presenta con un calendario ricco di incontri.

I PRONOSTICI. Si è chiusa la classifica mensile, ora la sosta per le nazionali e poi aprile carico di match. La stagione dell’Atalanta è ancora lunga, la squadra è viva in campionato, dove lotta per una qualificazione europea, e in Coppa Italia c’è una semifinale di ritorno da giocare con la Lazio. I premi in palio con Fubal sono ancora tantissimi - giocheremo anche noi fino alla fine - e, in ottica concorso, la gara di domenica contro l’Hellas Verona è stata determinante per concludere la classifica mensile di marzo. C’è stata una bagarre incredibile, la graduatoria è stata decisa dai dettagli. Rimontone di Adriano Gabrieli che prima... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fubal, Gabrieli rimonta in extremis e vince marzo

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