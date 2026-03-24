Frosinone domenica al Vittoria di scena BB - scandalo e solitudine

Nuovo attesissimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Domenica 29 marzo alle ore 18.30, andrà in scena “Brigitte Bardot – Scandalo e Solitudine”, con Patrizia Bellucci, regia e musica di Fabio Lombardi. Un soffuso moltiplicarsi di veli si apre sulla camera della diva che in Europa ha più di ogni altra segnato la rivoluzione sessuale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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