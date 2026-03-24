Fred Gaisberg dal cilindro all’industria discografica | resoconti di un pioniere

Venerdì 27 marzo alle ore 19:00 Dino Mignogna presenterà il volume La musica che gira (LIM, 2024). Un viaggio alle origini della registrazione sonora e della nascita dell’industria discografica. È questo il tema al centro dell’incontro , un appuntamento dedicato alla storia delle prime incisioni su disco e ai protagonisti che ne consentirono la produzione e la diffusione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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