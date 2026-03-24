Due fratelli sono stati arrestati a Paola con l’accusa di aver persecuito e tentato di rapinare gestori di locali notturni. Le indagini hanno portato alla decisione di fermarli, mentre la comunità locale si dice più tranquilla dopo gli episodi di tensione. Le autorità hanno effettuato l’arresto e proseguono con le verifiche sulle condotte contestate.

Due fratelli di Paola (Cosenza) sono stati arrestati con l’accusa di aver perseguitato e minacciato i gestori di diversi locali nel centro cittadino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo numerose denunce e segnalazioni che hanno permesso alle forze dell’ordine di intervenire. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, e hanno portato a una misura restrittiva che ha restituito tranquillità alla comunità locale. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fratelli arrestati a Paola, così hanno creato un clima di terrore tra i gestori di locali

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