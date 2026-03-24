La prima è una piastra lisciante con tecnologia a infrarossi brevettata che sviluppa un calore al di sotto di 160°C, una temperatura inferiore agli style tradizionali, mentre la seconda è una maschera in silicone trasparente e flessibile, priva della rigidità delle versioni oggi in commercio, al cui interno c'è un microcircuito che eroga la luce. Due strumenti che vogliono soddisfare l'interesse crescente per la tecnologia utilizzata negli studi di dermatologia come trattamento di alcune patologie cutanee, dalle estetiste e, da alcuni mesi, disponibile anche per l'utilizzo a casa per combattere l'invecchiamento cutaneo.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fotostimolazione LED sembra essere la soluzione per ringiovanire la pelle. Ma funziona davvero?

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