FOTO Studenti greci a contatto con l’eccellenza sanitaria | la visita alla ‘Maugeri’

Uno studente greco ha avuto l'opportunità di visitare la struttura sanitaria di un centro di eccellenza, dedicato a formazione e ricerca. La visita ha previsto un confronto diretto con il personale e l’osservazione delle attività quotidiane, offrendo così un’esperienza pratica diversa dal percorso di studio tradizionale. L’evento si è svolto in un clima di scambio culturale e professionale tra i giovani e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata alternativa, lasciando i libri per scendere sul terreno di gioco, quello che fa esperienza e che fa comprendere in maniera dettagliata cosa significa realmente lavorare. Non più teoria, o meglio non solo teoria, per 34 studenti universitari greci provenienti da Agrinio che hanno fatto tappa nel Sannio per toccare con mano la professione. Accompagnati da due docenti della Selform, l’ente che ha pianificato il progetto, sono stati ospiti all’interno dell’Istituto Maugeri di Telese Terme, accolti dal professore Antonio Raviele e dal direttore scientifico, il professore Mauro Maniscalco. Una full immersion all’interno dell’eccellenza sanitaria telesina, a stretto contatto con la strumentazione che deve aiutare a migliorare la qualità dei servizi sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Studenti greci a contatto con l’eccellenza sanitaria: la visita alla ‘Maugeri’ Articoli correlati Elkann alla Continassa, visita alla squadra con la dirigenza in vista dell’Inter e della Champions. Le ultime – FOTOCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si... FOTO/ Convitto Nazionale, studenti in visita al Comando dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiUna mattinata diversa dal consueto, lontana dai banchi di scuola ma ugualmente formativa, quella vissuta oggi dagli alunni... Altri aggiornamenti su Studenti greci Discussioni sull' argomento Studenti protagonisti nel segno di Mandela contro il razzismo. Le foto; Insegnare la storia con le immagini: attività e strumenti per la scuola primaria; Jovanotti e gli studenti, un elogio della Magna Grecia di Catanzaro; Dalla storia al futuro: la Magna Grecia sfila a Messina nel segno della sostenibilità grazie all'Ic Sa. Dalla Grecia 34 studenti alla Casa di Cura Nuova Villa Esther per l’Erasmus+ #grecia #allievi #erasmus+ #casadicuranuovavillaesther #formazione #telenostra - facebook.com facebook