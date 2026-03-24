Nel giorno dell’82esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il presidente del Senato ha commentato l’evento definendolo un “crimine nazista”. Durante l’intervento, ha ricordato le vittime e le modalità dell’operazione, senza menzionare i fascisti coinvolti o altri responsabili. La dichiarazione ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, mentre il ricordo si è concentrato sulla tragedia del massacro.

Nel giorno dell’82esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha pubblicato un post sui social in cui, ricordando «una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione», ha scritto di « crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia, affinché simili atrocità non si ripetano mai più». Un bel messaggio da parte dell’ex Msi La Russa, che però ha evitato di citare le responsabilità dei fascisti. In occasione dell’82esimo anniversario dell’eccidio onoriamo le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fosse Ardeatine, La Russa parla di «crimine nazista» e si dimentica dei fascisti

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