Fosse Ardeatine | in Campidoglio striscione con nomi 335 vittime e lettura lettere

Uno striscione con i nomi delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine è stato posizionato sulle scale che portano a piazza del Campidoglio a Roma. Contestualmente, sono state lette alcune lettere durante un evento commemorativo. L'iniziativa si svolge in occasione dell’anniversario dell’eccidio avvenuto 82 anni fa.

Uno striscione che riporta i nomi delle 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo di 82 anni fa, è stato srotolato sulle scale che conducono in piazza del Campidoglio a Roma. Questa significativa iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla Cultura di Roma e ha visto la partecipazione attiva degli studenti dell’università Lumsa, i quali hanno avuto l’opportunità di leggere le lettere rinvenute nel corso della ricerca intitolata “Un laboratorio politico: Roma, l’Italia, la Santa Sede 1943-1944”. Questo progetto è stato coordinato da Andrea Ciampani, professore ordinario di Storia contemporanea nel corso di laurea in Scienze politiche e studi internazionali dell’ateneo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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