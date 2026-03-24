La primavera torna a farsi sentire e, insieme ai primi tepori e ai colori che rifioriscono, riporta anche uno degli appuntamenti più originali del territorio: un viaggio tra cinema, natura e storie di vita che si intrecciano con il verde. Al Verdi di Forlimpopoli prende il via la 5ª edizione di ‘ Oltre il Giardino Film Festival – piante, giardini, persone’, una rassegna che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più curioso e appassionato. Promosso in collaborazione con il gruppo ‘Oltre il Giardino’ di Forlì, il festival torna oggi alle 20,45 con un programma che esplora il rapporto tra uomo e natura attraverso documentari e racconti cinematografici capaci di offrire spunti di riflessione e nuove prospettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, nuovi sguardi con ’Oltre il Giardino’

Articoli correlati

Rotterdam, nuovi sguardi per decolonizzare l’immaginarioIFFR Il cinema ibrido e indipendente al festival, fedele alla sua vocazione di ricerca e scoperta.

Leggi anche: Giacomo Pozzi protagonista alla rassegna 'Sguardi dentro, sguardi fuori. Incontri di parole all'imbrunire'