Forlì costa cara la zona Cesarini A Campobasso la solita lezione

La maledizione della zona Cesarini ha colpito ancora il Forlì. Che è riuscito nell’impresa di soccombere (2-0) in pieno recupero anche all’’Axum Molinari Stadium’ di Campobasso, incassando due colpi al cuore e una sconfitta sanguinante. E poco importa il dominio del gioco nel momento in cui, per ingenuità, inesperienza o inadeguatezza non si riesce a capitalizzare la mole sesquipedale di occasioni prodotte. Non si vince? Allora si porta a casa il pareggio. Anche a costo di abiurare al proprio credo e parcheggiare un double-decker davanti alla porta. Sì, perché nel calcio contano i punti, andarci vicino vale solo a bocce. L’imperativo, infatti, è uno solo: salvaguardare il patrimonio della serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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